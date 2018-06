Federer sofre, mas vence alemão de virada em retorno às quadras

Quase três meses após jogar sua última partida no circuito, Roger Federer enfim fez seu retorno às quadras nesta quarta-feira. E o suíço sofreu para vencer seu primeiro jogo na grama do Torneio de Stuttgart, na Alemanha. O número dois do mundo precisou buscar a virada para superar o local Mischa Zverev por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2, em 1h33min de jogo.

Federer não jogava desde a queda na estreia no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, na segunda quinzena de março. Como aconteceu no ano passado, o suíço ficou de fora de toda a temporada de saibro da Europa, incluindo Roland Garros. E concentrou sua preparação para o curto período de grama, que culminará em Wimbledon.

Em seu retorno, Federer sofreu para ganhar ritmo de jogo. Contra o 54º do ranking, o favorito teve dificuldades com o saque no set inicial, quando sequer registrou um ace. A reação começou após salvar um break point no início da segunda parcial. Ele, então, faturou uma quebra de saque. Zverev devolveu, mas Federer voltou a se impor no serviço do rival.

Mais embalado e confiante, Federer dominou o terceiro set com facilidade. Obteve duas quebras de saque e confirmou o favoritismo diante do rival que venceu pela sexta vez – e nunca foi derrotado. Na sequência, já pelas quartas de final, o cabeça de chave número 1 enfrentará o vencedor do duelo entre o argentino Guido Pella e o indiano Prajnesh Gunneswaran.

Logo em sua volta ao circuito, Federer poderá retornar ao topo do ranking, apesar do título do espanhol Rafael Nadal em Roland Garros, no domingo. Para desbancar o rival e amigo, o suíço precisa chegar ao menos na final no torneio alemão. Suíço e espanhol vêm se alternando na liderança do ranking desde o início do ano.

Ainda nesta quarta, em Stuttgart, os principais tenistas canadenses da atualidade tiveram destinos opostos. Enquanto Milos Raonic venceu, Denis Shapovalov se despediu da competição de nível ATP 250. Raonic bateu o bósnio Mirza Basic por 2 a 0, com parciais de 7/6 (10/8) e 6/2.

Seu próximo adversário, nas oitavas de final, será o húngaro Marton Fucsovics. Shapovalov, por sua vez, caiu diante do indiano Prajnesh Gunneswaran por 7/6 (8/6), 2/6 e 6/3. Pela mesma rodada de abertura, venceram o alemão Maximilian Marterer e o francês Benoit Paire. Já o também local Florian Mayer caiu diante do usbeque Denis Istomin por 6/3 e 6/4, pelas oitavas.