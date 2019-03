Federer elimina azarão polonês e já espera por Nadal na semifinal em Indian Wells

Sem maiores problemas, Roger Federer confirmou o seu favoritismo nesta sexta-feira e avançou às semifinais do Masters 1000 de Indian Wells. Quarto cabeça de chave da importante competição realizada em quadras duras nos Estados Unidos, o suíço despachou o azarão polonês Hubert Hurkacz por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em apenas 1h13min.

Com o triunfo sobre o 67º colocado da ATP, o atual quarto tenista do mundo já espera por um provável confronto com Rafael Nadal em duelo que valerá vaga na decisão neste sábado. No outro jogo da programação masculina de simples desta sexta, o espanhol atuará um pouco mais tarde contra o russo Karen Khachanov para justificar a sua condição de vice-líder do ranking mundial e segundo cabeça de chave do evento norte-americano.

Aos 37 anos, Federer encarou um adversário de 22 nesta partida válida pelas quartas de final e, com tranquilidade, fez valer a sua maior categoria. Além de confirmar todos os seus saques, o suíço ganhou 84% dos pontos que disputou com o seu primeiro serviço e aproveitou dois de três break points cedidos por Hurkacz para assegurar a sua vitória em sets diretos.

Essa foi a primeira vez que o recordista de títulos de Grand Slam enfrentou o polonês no circuito da ATP. E caso Nadal confirme favoritismo contra Khachanov, o suíço vai travar com o espanhol neste sábado o 39º duelo entre os dois, que protagonizam a maior rivalidade do tênis masculino atual e uma das maiores da história da modalidade.

Federer joga em Indian Wells embalado pela conquista do Torneio de Dubai, obtido há quase duas semanas, quando faturou o centésimo título de simples de sua carreira e se tornou o segundo tenista da era profissional a ganhar 100 taças, se igualando ao norte-americano Jimmy Connors, recordista geral de troféus, com 109.

A outra semifinal da chave masculina de simples em Indian Wells já está definida deste quinta-feira, quando o canadense Milos Raonic e o austríaco Dominic Thiem avançaram.