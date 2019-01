Favorito, Isner cai na estreia em Auckland; Ferrer abandona

A rodada do Torneio de Auckland contou com duas baixas importantes nesta quarta-feira. A competição neozelandesa, de nível ATP 250, perdeu o norte-americano John Isner, eliminado logo em sua estreia, e o veterano espanhol David Ferrer, que abandonou o torneio por problemas físicos.

Ferrer, ex-número 3 do mundo, não chegou a entrar em quadra para jogar sua segunda partida na quadra dura de Auckland, competição preparatória para o Aberto da Austrália. O espanhol, atual 124º do mundo, alegou dores na panturrilha direita para desistir do duelo contra o compatriota Pablo Carreño Busta, quarto cabeça de chave. Na estreia, Ferrer havia derrotado o holandês Robin Haase por fáceis 6/2 e 6/1.

Antes do abandono do espanhol, o americano John Isner foi surpreendido logo em sua estreia. O cabeça de chave número 1 do torneio foi derrotado pelo compatriota Taylor Fritz por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (7/5). Fritz vai encarar agora o britânico Cameron Norrie, algoz do português João Sousa por 7/6 (7/5) e 6/4.

Já o italiano Fabio Fognini, segundo na lista dos favoritos, não decepcionou. Ele derrotou o alemão Peter Gojowczyk por 6/2, 3/6 e 7/6 (7/5). Nas quartas de final, Fognini terá pela frente outro tenista da Alemanha. Philipp Kohlschreiber avançou na competição ao ganhar do francês Ugo Humbert por duplo 6/4.

Também avançaram às quartas de final o alemão Jan-Lennad Struff e o argentino Leonardo Mayer.