Equipe do Brasil na Davis treina completa pela 1ª vez em Uberlândia

Com a chegada de Thiago Monteiro na noite de segunda-feira, a equipe do Brasil na Copa Davis enfim fez o seu primeiro treino com o grupo completo em Uberlândia, nesta terça. O time se prepara para o duelo com a Bélgica nesta sexta e sábado, pela fase qualificatória da reformulada competição entre países.

Monteiro foi o último a chegar à cidade mineira porque chegou até a final e foi campeão do Challenger de Punta Del Este, no Uruguai, no domingo. Nesta terça, ele fez um treino de reconhecimento na quadra de saibro montada no Ginásio do Sabiazinho na companhia de Thiago Wild.

“Estou muito feliz de poder representar o Brasil mais uma vez na Copa Davis. Gostei muito das condições daqui, estão um pouco mais rápidas do que em Punta, tem um pouco de altitude, a quadra é coberta. Estou muito motivado para esse confronto, que é importantíssimo para nós”, declarou o número 1 do País, atual 107º do mundo. “Venho bem confiante, bem motivado e espero poder apresentar um bom nível de tênis nesse confronto.”

Antes de Monteiro, Wild e Bruno Soares foram os últimos a se apresentar. O duplista estava na Austrália, onde disputou o primeiro Grand Slam da temporada. Em Uberlândia, ele voltará a formar dupla com Marcelo Melo na Copa Davis. No ano passado, Soares ficou de fora dos confrontos porque pediu dispensa para poder passar mais tempo com a esposa, que deu a luz ao segundo filho do casal.

O duelo com a Bélgica será ainda a estreia de Melo na temporada. Ele ficou de fora dos primeiros torneios do circuito neste ano por conta de uma lesão nas costas, que atrapalhou sua preparação. O time brasileiro tem ainda Rogério Dutra Silva, número dois do País em simples.

Também integram o grupo os jovens tenistas João Menezes e Igor Marcondes e os juvenis Pedro Boscardin e Natan Rodrigues, que servem de “sparring” para os profissionais.

Os jogos entre brasileiros e belgas serão definidos por sorteio marcado para esta quinta-feira, às 11h30. Se vencer, o Brasil disputará a fase final da Copa Davis, em novembro, na cidade espanhola de Madri.