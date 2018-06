Em Birmingham, Muguruza e Kvitova estreiam com vitórias na temporada de grama

Duas das principais favoritas ao título em Birmingham, a espanhola Garbiñe Muguruza e a checa Petra Kvitova venceram em suas estreias na curta temporada de grama do circuito. Nesta terça-feira, elas levaram a melhor na rodada de abertura do torneio inglês, preparatório para Wimbledon.

Cabeça de chave número 1, Muguruza arrasou a russa Anastasia Pavlyuchenkova pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. A atual campeã de Wimbledon, 3ª do ranking, precisou de apenas 59 minutos em quadra para vencer a rival, 28º do mundo. Muguruza sequer teve o saque ameaçado ao longo das duas parciais.

Com quatro quebras de saque, sendo duas em cada set, a espanhola abriu vantagem com facilidade e encaminhou o triunfo. Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, Muguruza vai enfrentar a checa Barbora Strycova, que bateu a norte-americana Jennifer Brady por 3/6, 7/5 e 6/3.

Kvitova, por sua vez, precisou suar mais para avançar na estreia. A atual campeã em Birmingham passou pela britânica Johanna Konta, que fez semifinal em Wimbledon no ano passado, por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h40min.

Dona de dois títulos no Grand Slam britânico, Kvitova sofreu uma quebra de saque no set inicial, mas obteve duas e abriu vantagem no duelo. No segundo, ganhou embalo e não perdeu o serviço ao salvar dois break points. Sua próxima adversária será a australiana Daria Gavrilova.

Outras duas cabeças de chave venceram na estreia, nesta terça. A ucraniana Elina Svitolina, segunda pré-classificada, bateu a croata Donna Vekic por 6/1, 3/6 e 6/1. E a alemã Julia Görges, quinta cabeça de chave, superou a grega Maria Sakkari por duplo 6/4.

Svitolina enfrentará a francesa Alize Cornet, que avançou ao derrotar a russa Ekaterina Makarova por 5/7, 6/4 e 6/1. Görges, por sua vez, vai encarar a australiana Asleigh Barty, que eliminou a francesa Oceane Dodin, que veio do qualifying, por 6/4 e 6/3.

Ainda nesta terça, avançaram na chave a eslovena Dalila Jakupovic, a ucraniana Lesia Tsurenko, a romena Mihaela Burzanescu e a croata Petra Martic, responsável pela eliminação da norte-americana CoCo Vandeweghe, oitava cabeça de chave, por 6/3 e 6/2.