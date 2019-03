Eliminação na estreia em Acapulco amplia fase instável de Bruno Soares

O brasileiro Bruno Soares ficou mais uma semana aquém do seu potencial no circuito mundial do tênis. Eliminado na semana anterior em seu segundo compromisso no Rio Open, agora ele caiu na rodada de estreia no Torneio de Acapulco, um ATP 500 no qual era o cabeça de chave número 1 do evento de duplas ao lado do britânico Jamie Murray.

Soares e Murray encararam, em partida encerrada apenas na madrugada desta quarta-feira (no horário de Brasília), o sueco Robert Lindstedt e o norte-americano Frances Tiafoe. E acabaram sendo batidos por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4), em 1 hora e 22 minutos.

O brasileiro e o britânico sofreram com o saque dos rivais, que dispararam seis aces. Foi, também, um duelo cheio de break points, sendo dez para cada dupla. Soares e Murray só converteram dois, perderam o serviço quatro vezes, sendo precocemente eliminados do evento mexicano.

Essa queda se dá apenas uma semana depois de Soares não conseguir confirmar o seu favoritismo no Rio Open, caindo no seu segundo compromisso no evento em que formou dupla com Marcelo Melo. Ele acabou sendo eliminado nas quartas de final pelos compatriotas Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva.

Antes, no seu compromisso anterior, também tinha decepcionado. Na Copa Davis, novamente em parceria com Melo, participou da derrota brasileira para a Bélgica, perdendo no jogo de duplas para Sander Gille e Joran Vliegen.

Até então, Melo fazia um início de temporada mais consistente. Embora tenha perdido no seu primeiro compromisso no ano, no Torneio de Doha, foi campeão do Torneio de Sydney e havia avançado até as quartas de final do Aberto da Austrália.

OUTROS BRASILEIROS – O Torneio de Acapulco ainda conta com a participação de um outro duplista brasileiro: Melo. Ele e o polonês Lukasz Kubot estão previstos para entrar em quadra nesta quarta-feira contra o mexicano Santiago Gonzalez e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi. Já pela chave feminina, após triunfar na estreia, Beatriz Haddad Maia vai duelar com a norte-americana Sloane Stephens, também nesta quarta.