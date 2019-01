Djokovic sofre, mas vence jovem russo e vai às quartas em Melbourne

O sérvio Novak Djokovic voltou a sofrer na quadra dura do Aberto da Austrália, mas venceu mais um jovem rival para avançar no primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne. O número 1 do mundo precisou mostrar paciência e poder de superação para deixar para trás os erros e derrotar o russo Daniil Medvedev, de 22 anos, por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (5/7), 6/2 e 6/3, em 3h15min.

Exibindo dificuldades e até cansaço em diversos momentos da partida, Djokovic abusou dos erros não forçados – foram 50 em toda a partida, contra 49 do rival -, mesmo adotando postura mais cautelosa em boa parte das longas e repetitivas trocas de bola com Medvedev. A prudência fez com que ele superasse por pouco o russo no número de bolas vencedoras: 43 a 38.

Djokovic começou o jogo melhor e faturou no sexto game a primeira das sete quebras que imporia sobre Medvedev em toda a partida, abrindo 4/2 no set inicial. Mas o que parecia fácil logo se mostrou um engano. Quando sacava para fechar o set, o favorito perdeu o serviço. Na sequência, devolveu a quebra e concluiu a parcial.

A reação de Medvedev não foi exceção ao longo do jogo. O russo mostrou resistência, a não ser no terceiro set, e dificultou a vida de Djokovic até o último ponto. Na segunda parcial, saiu novamente atrás no placar, mas devolveu a quebra, fez boa exibição no tie-break e empatou o confronto após 70 minutos de set. O sérvio não escondia a irritação e, por pouco, não destruiu sua raquete no chão.

O esforço, contudo, trouxe consequências. Visivelmente cansado, o russo correu menos e deu menos trabalho para Djokovic no terceiro set. No quarto, o tenista de 22 anos voltou a mostrar vigor físico e tentou complicar novamente a vida do número 1 do mundo. Ele teve duas chances de quebra, porém não conseguiu convertê-las.

Diante de um favorito mais confiante e falhando menos, o jovem russo não conseguiu manter o ritmo e acabou sofrendo duas quebras de serviço. O sérvio, mais calmo, voltou a mostrar cautela em quadra para confirmar o favoritismo.

Com o triunfo, Djokovic despachou pela segunda vez consecutiva um tenista da nova geração em Melbourne. Na rodada anterior, também precisou de quatro sets para superar o canadense Denis Shapovalov. O líder do ranking busca seu sétimo título no Aberto da Austrália, o que seria um novo recorde na competição.

Para tanto, terá em seu caminho agora a maior experiência do japonês Kei Nishikori. Nesta segunda, o número nove do mundo precisou novamente de cinco sets para vencer. Ele despachou o espanhol Pablo Carreño Busta pelo placar de 6/7 (8/10), 4/6, 7/6 (7/4), 6/4 e 7/6 (10/8).

Foi a terceira vez, em quatro jogos, que o cansado Nishikori precisou de cinco sets para vencer em Melbourne. Assim, o japonês já chegará como azarão para o duelo com Djokovic. O retrospecto entre os dois reforça o favoritismo do sérvio, que venceu 15 dos 17 confrontos já realizados com o rival.

Com a confirmação deste confronto, a chave masculina tem definida todos os duelos das quartas de final. Os outros jogos terão: o canadense Milos Raonic contra o francês Lucas Pouille, o espanhol Roberto Bautista Agut contra o grego Stefanos Tsitsipas e o norte-americano Frances Tiafoe contra o espanhol Rafael Nadal