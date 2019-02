Del Potro supera norte-americano e avança às quartas de final em Delray Beach

Recuperado de uma fratura no joelho direito, Juan Martin del Potro disputa nesta semana o seu primeiro torneio na temporada 2019. E o argentino tem se saído bem. Nesta quinta-feira, o número 4 do mundo se classificou às quartas de final do Torneio de Delray Beach ao derrotar o norte-americano Reilly Opelka por 2 sets a 0, por duplo 6/4, em 1 hora e 13 minutos.

Del Potro sofreu com o saque do rival, a ponto de ter levado 18 aces. Ainda assim, converteu os seus dois break points, sendo um em cada set. E não teve o seu saque ameaçado pelo norte-americano.

Nas quartas de final do ATP 250 de Delray Beach, Del Potro terá pela frente Mackenzie McDonald, também dos Estados Unidos. E os outros três duelos das quartas de final já estão definidos e serão: Steve Johnson (Estados Unidos) x Radu Albot (Moldávia), Andreas Seppi (Itália) x Daniel Evans (Grã-Bretanha) e Adrian Mannarino (França) x John Isner (Estados Unidos).

NA FRANÇA – As quartas de final do Torneio de Marselha também estão definidas. Cabeça de chave número 1, o grego Stefanos Tsitsipas duelará com o lucky-loser ucraniano Sergiy Stakhovsky. Em confronto entre cabeças de chave, o belga David Goffin enfrentará o francês Gilles Simon.

Os outros duelos que definirão semifinalistas do evento francês serão: Andrey Rublev (Rússia) x Mikhail Kukushkin (Casaquistão) e Matthias Bachinger (Alemanha) x Ugo Humbert (França).