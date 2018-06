Del Potro derrota Cilic em 4 sets e encara Nadal na semifinal em Paris

O argentino Juan Martín del Potro será o rival do espanhol Rafael Nadal na semifinal de Roland Garros. O ex-número quatro do mundo avançou na chave do Grand Slam francês ao derrotar nesta quinta-feira o croata Marin Cilic por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 5/7, 6/3 e 7/5, em 3h50min de duelo.

Assim como o duelo de Nadal, contra o argentino Diego Schwartzman, o jogo entre Del Potro e Cilic teve início na quarta, mas foi finalizado somente nesta quinta em razão da chuva. Antes da interrupção, o confronto estava empatado no tie-break do primeiro set, com 6/6 (5/5).

No reinício do jogo, Del Potro fechou o primeiro set. Mas não conseguiu manter o ritmo na segunda parcial. Cilic faturou duas quebras de saque, incluindo a primeira do jogo, e abriu vantagem no set. Del Potro devolveu uma delas, porém sem evitar a derrota na parcial.

O terceiro também teve quebras de serviço para os dois lados. Mas, desta vez, foi Del Potro quem saiu em vantagem, com duas delas, a partir das seguidas falhas do rival. O argentino embalou de vez no quarto set e aproveitou uma das duas chances de quebra cedidas pelo atual número quatro do mundo e abriu a vantagem necessária para fechar o set e o jogo.

Eliminado, o vice-campeão do Aberto da Austrália terminou o jogo com 74 erros não forçados, mais do que o dobro de Del Potro, que registrou 36. Cilic, contudo, levou vantagem nas bolas vencedoras: 53 a 31. No duelo de aces, o argentino foi melhor, com 19, contra 18 do croata.

Com a vitória, Del Potro vai disputar sua segunda semifinal em Roland Garros, torneio que não disputou entre os anos de 2013 e 2016 por conta de seguidos problemas físicos. A primeira foi em 2009, quando foi derrotado em cinco sets pelo suíço Roger Federer, campeão naquele ano.

A boa campanha em Paris neste ano surpreende até o próprio argentino. Antes do início da competição, ele chegou a colocar em dúvida a sua participação, novamente por questões físicas. No entanto, o atual número seis do mundo passou a ganhar embalo e confiança a cada vitória e agora terá pela frente o maior favorito ao título.

Será o 15º duelo entre Del Potro e Nadal no circuito profissional. O espanhol leva vantagem, com nove triunfos, contra cinco do argentino. No último duelo, o número 1 do mundo bateu o sul-americano na semifinal do US Open, de virada, em agosto do ano passado, em Nova York.