Com ‘pneu’, Sharapova bate australiana na estreia em São Petersburgo

A russa Maria Sharapova largou bem no Torneio de São Petersburgo. Apoiada pela torcida da casa, a ex-número 1 do mundo não teve maiores dificuldades para estrear com vitória sobre a australiana Daria Gavrilova nesta segunda-feira, por 2 sets a 0, com direito a “pneu” e parciais de 6/0 e 6/4.

Sharapova precisou de 1h47min para confirmar o favoritismo e se recuperar da campanha decepcionante no Aberto da Austrália, em que foi eliminada nas oitavas de final para a tenista da casa Ashleigh Barty com direito a vaias da torcida local.

Número 29 do mundo, a russa aproveitou cinco das nove oportunidades de quebra que teve, caminhando para um triunfo sem sustos sobre a 46.ª colocada do ranking. Agora, Sharapova terá pela frente a compatriota Daria Kasatkina, cabeça de chave número 3, que folgou na primeira rodada.

Outra russa que estreou com vitória em São Petersburgo foi Vera Zvonareva. Número 97 do mundo, ela passou nesta segunda-feira pela compatriota Ekaterina Makarova, 61.ª colocada do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Na segunda rodada, vai encarar a alemã Julia Görges, quinta cabeça de chave, ou a grega Maria Sakkari.

No confronto de belgas, Alison van Uytvanck despachou Kirsten Flipkens também em sets diretos, com parciais de 6/2 e 6/4. Agora, a número 52 do ranking terá pela frente a bielo-russa Aryna Sabalenka, quarta cabeça de chave e que também folgou na primeira rodada.