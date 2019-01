Com dinamarquês, Marcelo Demoliner estreia com vitória nas duplas em Melbourne

O brasileiro Marcelo Demoliner estreou nesta quarta-feira com vitória na chave de duplas do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne. Ao lado do dinamarquês Frederik Nielsen, o tenista gaúcho derrotou os irmãos espanhóis Marc e Gerald Granollers por 2 sets a 1 – com parciais de 4/6, 6/4 e 6/2, em 1 hora e 53 minutos.

Pela segunda rodada, a parceira de Demoliner e Nielsen ainda não sabem quem terão pela frente. Nesta quinta-feira, o croata Franko Skugor e o britânico Dominic Inglot, cabeças de chave número 10, farão as suas estreias contra o japonês Taro Daniel e o australiano John Millman.

Em quadra, o brasileiro e o dinamarquês foram sólidos e não permitiram muitas chances aos rivais. Os dois conseguiram converter três dos quatro break-points que tiveram a seu favor e salvaram 10 das 11 oportunidades que cederam aos espanhóis.

Nesta quinta-feira, o outro brasileiro na chave de duplas fará a sua estreia. O mineiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray, que são os cabeça 3 em Melbourne, enfrentarão o checo Roman Jebavy e o argentino Andres Molteni. Caso passem, já sabem que terão pela frente a parceria formada pelos também britânicos Luke Bambridge e Jonny O’Mara, que nesta quarta ganharam do romeno Marius Copil e do húngaro Marton Fucsovics por 6/3 e 6/1.

Quem não está na Austrália é o mineiro Marcelo Melo, que está se recuperando de uma lesão nas costas e só voltará a jogar na disputa da fase de classificação da Copa Davis contra a Bélgica, no início de fevereiro, em Uberlândia (MG).