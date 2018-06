Com bicampeonato de Wimbledon na mira, Melo e Kubot estreiam com vitória em Halle

De olho na possibilidade de conquistarem um histórico bicampeonato de duplas em Wimbledon, Grand Slam que começa no próximo dia 2 de julho, em Londres, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot estrearam nesta quarta-feira com vitória no Torneio de Halle, na Alemanha, segundo evento que disputam nesta temporada de grama do circuito profissional.

Cabeças de chave número 1 do ATP 500 alemão, eles se garantiram nas quartas de final da competição ao vencerem o israelense Jonathan Erlich e o norte-americano Nicholas Monroe por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h09min.

No duelo, Melo e Kubot aproveitaram quatro das oito chances que tiveram de quebrar o saque dos seus adversários, que só converteram de quatro break points cedidos pelos favoritos. Com sete aces ao total, os vencedores também foram felizes em 79% dos pontos que disputaram quando encaixaram o primeiro serviço.

Com o triunfo na estreia, o brasileiro e o polonês se credenciaram para enfrentar na próxima fase a dupla formada pelo bielo-russo Max Mirnyi e o austríaco Philipp Oswald, que em outro duelo já encerrado nesta quarta-feira derrotaram o polonês Marcin Matkowski e o holandês Matwe Middelkoop por 2 sets a 0, com 7/5 e 7/6 (7/4).

Na semana passada, Melo e Kubot acabaram sendo eliminados nas semifinais do Torneio de Hertogenbosch, ATP 250 realizado na Holanda no qual abriram participação nesta temporada de grama. A parceria conquistou apenas um título em 2018, obtido ainda em janeiro, em Sydney, e tenta ganhar embalo visando o bicampeonato de Wimbledon. Eles se sagraram campeões do Grand Slam em 2017, ano em que ergueram um total de seis troféus.