Cilic e Del Potro vencem e se garantem nas oitavas de final de Roland Garros

Sem maiores problemas, o croata Marin Cilic e o argentino Juan Martín del Potro confirmaram favoritismo nos jogos que disputaram neste sábado e garantiram classificação às oitavas de final de Roland Garros.

Terceiro cabeça de chave, Cilic venceu o norte-americano Steve Johnson por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/4, e se credenciou para encarar na próxima fase o italiano Fabio Fognini, que em outro duelo do dia eliminou o britânico Kyle Edmund em uma equilibrada partida de cinco sets.

Já Del Potro, quinto pré-classificado, avançou às oitavas de final ao superar o espanhol Albert Ramos-Viñolas por 7/5, 6/4 e 6/1. O próximo rival do argentino será o norte-americano John Isner, nono cabeça de chave, que bateu o francês Pierre Hughes Herbert com parciais de 7/6 (7/1), 6/4 e 7/6 (7/4).

Atual sexto colocado do ranking mundial, Del Potro retorna às oitavas de Roland Garros após seis anos. Em 2012, ele chegou às quartas de final do Grand Slam francês e acabou sendo eliminado pelo suíço Roger Federer. Depois disso, o tenista sul-americano sofreu com problemas físicos de 2013 a 2016 e ficou fora desta importante competição, na qual ele retornou apenas em 2017, quando caiu na terceira rodada ao ser batido pelo britânico Andy Murray, então número 1 do mundo.

Outro tenista de destaque que assegurou classificação às oitavas de final em um dos jogos que fecharam a programação do dia em Roland Garros foi o belga David Goffin. Oitavo na lista de favoritos, ele levou a melhor em uma batalha de cinco sets contra o francês que teve parciais de 6/7 (6/8), 6/3, 4/6, 7/5 e 6/3. O próximo adversário do belga será o italiano Marco Cecchinato.