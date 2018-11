Cilic bate Isner de virada e classifica Djokovic à semi do ATP Finals

O croata Marin Cilic perdeu a batalha de saques com o norte-americano John Isner, mas levou a melhor no placar sobre o rival e faturou sua primeira vitória no ATP Finals, em Londres, nesta quarta-feira. Cilic, dono de seis aces, superou Isner, com 17, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/3 e 6/4, em 2h14min.

Com a virada, Cilic manteve alta a sua chance de avançar à semifinal e, de quebra, garantiu a classificação do sérvio Novak Djokovic no Grupo Guga Kuerten. O número 1 do mundo aguardava por este resultado para selar sua vaga, após derrotar o alemão Alexander Zverev por 6/4 e 6/1. Sérvio e croata ainda disputam a primeira colocação da chave.

Após perder do tenista da Alemanha na estreia, Cilic precisou suar nesta quarta para buscar a virada contra Isner, 10º do ranking. O sétimo do mundo precisou salvar três break points no set inicial e não resistiu aos aces do americano no tie-break.

A reação começou na segunda parcial. Elevando o aproveitamento com o seu serviço, o croata sequer teve o fundamento ameaçado e faturou uma quebra para abrir vantagem e empatar o duelo. No terceiro set, mesmo voltando a oscilar no saque, Cilic se manteve dominante em quadra.

Ele obteve duas quebras, cedeu uma e buscou a reviravolta no marcador para confirmar o oitavo triunfo sobre Isner em 11 jogos no retrospecto direto. Cilic agora vai duelar justamente com Djokovic, na última rodada da chave. E Isner terá Zverev pela frente, ambos na sexta-feira.