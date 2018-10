Campeã do WTA Finals, Svitolina ganha três posições e assume 4º lugar do ranking

Primeira tenista ucraniana a ganhar um WTA Finals, ao derrotar a norte-americana Sloane Stephens, domingo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/2, Elina Svitolina ganhou três posições e surgiu nesta segunda-feira em quarto lugar no ranking da WTA.

A japonesa Naomi Osaka e a checa Petra Kvitova, que perderam os três jogos disputados em Cingapura, palco do torneio que reuniu as melhores jogadoras da temporada na semana passada, caíram para a quinta e sétima posições, respectivamente.

Na semana passada, Osaka ocupava o quarto lugar e agora desceu um posto após fracassar em sua estreia em uma edição do WTA Finals. Já Kvitova era a quinta tenista do Top 10 e desceu dois degraus com a sua participação ruim no importante evento na Ásia.

A liderança do ranking permanece com a romena Simona Halep, com 6.921 pontos, apesar de não ter jogado a competição em Cingapura por motivo de lesão. Eliminadas na primeira fase do torneio encerrado no último domingo, a alemã Angelique Kerber e a dinamarquesa Caroline Wozniacki também sustentaram as respectivas segunda e terceira colocações.

O mesmo ocorreu com a norte-americana Sloane Stephens, que se manteve no sexto lugar depois de ter sido vice-campeã do WTA Finals. Fora as mudanças de postos de Svitolina, Kvitova e Osaka, não foram registradas alterações em nenhuma outra posição no Top 40 do ranking mundial.

Já a eslovaca Magdalena Rybarikova, que subiu um lugar em relação à atualização anterior da listagem, passou a fechar o Top 50. Ela foi beneficiada pela queda da belga Alison Van Uytvanck do 48º para o 51º posto. O mesmo vale para a norte-americana Sofia Kenin e a belga Kirsten Flipkens, que saltaram uma colocação cada uma e agora estão nas respectivas 48ª e 49ª posições.

A brasileira Beatriz Haddad Maia, única tenista do País a figurar no Top 300 da WTA, caiu três posições nesta segunda-feira e é a 235ª tenista do mundo, com 246 pontos.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1. Simona Halep (ROM), 6.921 pontos

2. Angelique Kerber (ALE), 5.875

3. Caroline Wozniacki (DIN), 5.586

4. Elina Svitolina (UCR), 5.350

5. Naomi Osaka (JAP), 5.115

6. Sloane Stephens (EUA), 5.023

7. Petra Kvitova (RCH), 4.630

8. Karolina Pliskova (RCH), 4.465

9. Kiki Bertens (HOL), 4.335

10. Daria Kasatkina (RUS), 3.315

11. Anastasija Sevastova (LET), 3.185

12. Aryna Sabalenka (BLR), 3.145

13. Elise Mertens (BEL), 3.065

14. Julia Goerges (ALE), 2.995

15. Serena Williams (EUA), 2.976

16. Madison Keys (EUA), 2.817

17. Garbiñe Muguruza (ESP), 2.725

18. Caroline Garcia (FRA), 2.600

19. Ashleigh Barty (AUS), 2.420

20. Anett Kontaveit (EST), 2.375

235. Beatriz Haddad Maia (BRA), 246