Cabeça 1 em Dubai, Nishikori vence em estreia

Principal cabeça de chave do Torneio de Dubai, um ATP 500 disputado em quadras rápidas nos Emirados Árabes Unidos, o japonês Kei Nishikori mostrou concentração e força para vencer em sua estreia. Nesta terça-feira, o número 6 do mundo bateu o francês Benoit Paire por 2 sets a 0 – com parciais de 6/4 e 6;3, em 1 hora e 22 minutos – e avançou às oitavas de final.

O próximo adversário de Nishikori em Dubai será inédito em sua carreira profissional. O polonês Hubert Hurkacz, de 22 anos, e 77.º colocado do ranking da ATP, derrotou o francês Corentin Moutet, vindo do qualifying, por 2 sets a 0 – com parciais de 6/3 e 7/5 – se credenciou para encarar o tenista japonês na luta por uma vaga nas quartas de final.

Quem se deu mal em sua estreia foi o croata Marin Cilic. Terceiro cabeça de chave no torneio árabe e número 10 do mundo, foi eliminado pelo francês Gael Monfils com direito a um “pneu”: 2 sets a 1 – com parciais de 6/3, 4/6 e 6/0, em 1 hora e 45 minutos de partida.

Com a derrota precoce, Cilic continua sendo “freguês” de Monfils no circuito profissional. São quatro jogos e quatro vitórias do francês, atual 23.º do ranking, que nas oitavas de final vai encarar o experiente cipriota Marcos Baghdatis, ex-número 8 do mundo e hoje apenas o 128.º colocado aos 33 anos, que avançou ao vencer o convidado egípcio Mohamed Safwat por 2 sets a 1 – parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.

Outro tenista veterano a avançar em sua estreia em Dubai foi Tomas Berdych. O checo suou bastante para derrotar o “lucky-loser” bielo-russo Ilya Ivashka por 2 sets a 1 – com parciais de 6/4, 4/6 e 7/6 (7/4). Nas oitavas de final, vai enfrentar o croata Borna Coric, que passou pelo também checo Jiri Vesely por 2 a 1 – parciais de 7/5, 3/6 e 7/6 (7/4).

OUTROS JOGOS – Cabeça de chave 5, o grego Stefanos Tsitsipas teve trabalho em sua estreia para ganhar do australiano Matthew Ebden por 2 sets a 1 – com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3. O próximo rival do atual número 11 do mundo será o bielo-russo Egor Gerasimov, apenas o 155.º colocado do ranking, que ganhou do holandês Robin Haase em dois tie-breaks, com as parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (7/5).

Além de Cilic, outro cabeça de chave a se despedir precocemente de Dubai foi o russo Daniil Medvedev. Oitavo pré-classificado, o número 15 do mundo caiu para o lituano Ricardas Berankis, que veio do qualifying, com um duplo 6/3. Na próxima fase, o tenista da Lituânia vai enfrentar o norte-americano Denis Kudla, que bateu de virada o italiano Matteo Berrettini por 2 sets a 1 – parciais de 2/6, 7/5 e 7/5.