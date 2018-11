Soares e Murray vencem em estreia no ATP Finals

A dupla formada pelo brasileiro Bruno Soares e pelo britânico Jamie Murray venceu na estreia do ATP Finals, em partida realizada neste domingo, em Londres, no Reino Unido. Por 2 sets a 1, o conjunto bateu o neozelandês Michael Venus e o sul-africano Raven Klaasen, em 1h48 de partida, com parciais de 7/6 (7-5), 4/6 e 10-5.

O duelo marcou a abertura da atual edição do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas de simples e os oito melhores conjuntos de duplas, de acordo com o ranking mundial da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

O ATP Finals é disputado no formato conhecido como “Round-robin”, pouco comum no circuito mundial. Soares e Murray, por causa da vitória na estreia, lideram o Grupo Llodra/Santoro – nomeado em homenagem aos tenistas franceses que competiam juntos em torneios de duplas.

Ainda neste domingo, pela mesma chave, os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah vão enfrentar o croata Nikola Mektic e o austríaco Alexander Peya, às 16h30 (de Brasília). As partidas válidas pelo Grupo Knowles/Nestor (ex-tenistas bahamense e canadense, respectivamente) vão acontecer nesta segunda-feira.

A dupla formada pelo austríaco Oliver Marach e pelo croata Oliver Mate Pavic vai enfrentar os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, às 10 horas. Mais tarde, às 16 horas, está programado o duelo do conjunto do brasileiro Marcelo com o polonês Lukasz Kubot contra os norte-americanos Mike Bryan eJack Sock.