Bruno Soares cai nas duplas masculinas, mas avança nas mistas na Austrália

O tenista brasileiro Bruno Soares teve motivos para comemorar e lamentar nesta quarta-feira, no Aberto da Austrália. Ele foi eliminado nas duplas masculinas, ao lado do escocês Jamie Murray, mas avançou à semifinal da chave mista, com a norte-americana Nicole Melichar.

Soares começou o dia com o resultado negativo. Ele e Murray foram batidos pelo finlandês Henri Kontinen e pelo local John Peers por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 67 minutos de duelo. Os rivais também contam com forte currículo e já lideraram o ranking.

Dupla cabeça de chave número três do torneio, Soares/Murray não conseguiu quebrar o saque da parcial rival ao longo do jogo – foi apenas um break point, não convertido. E ainda sofreu duas quebras, uma em cada parcial, em sete oportunidades dos oponentes. Kontinen e Peers se destacam ainda pelas 29 bolas vencedoras, contra 16 da dupla do brasileiro.

Na semifinal, eles vão encarar o português João Sousa e o argentino Leonardo Mayer. A outra partida valendo vaga na decisão terá os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut e os norte-americanos Ryan Harrison e Sam Querrey.

O lamento de Soares, contudo, durou poucas horas. Após a queda nas duplas masculinas, ele venceu na chave mista e garantiu lugar na semifinal. Ele e Nicole Melichar venceram o colombiano Juan Sebastian Cabal e a também americana Abigail Spears por 6/1 e 7/6 (7/3).

Na sexta-feira, Soares e Melichar vão encarar os locais Astra Sharma e John Patrick Smith. Curiosamente, os tenistas australianos avançaram na chave ao eliminarem a parceria de Jamie Murray, parceiro de Bruno nas duplas masculinas. Os anfitriões venceram Murray e a americana Bethanie Mattek-Sands por 6/2 e 7/6 (7/5).