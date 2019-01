Bia Haddad e Monteiro vencem mais uma e ficam perto da chave em Melbourne

Os tenistas brasileiros Beatriz Haddad Maia e Thiago Monteiro venceram mais uma no qualifying do Aberto da Austrália, em Melbourne, entre a noite de quarta e a madrugada desta quinta (pelo horário de Brasília). Com estes resultados, cada um só precisa de mais uma vitória para entrar na chave principal.

Pela segunda rodada do quali, Bia derrotou a jovem eslovena Kava Juvan, de apenas 18 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h14min de duelo. Juvan é a atual 180ª do mundo, enquanto a brasileira ocupa o 176º posto.

“A menina era nova, eu já tinha jogado contra ela na semana passada e sabia que ela iria mudar algumas coisas no jogo, mas eu fui muito sólida”, analisou Bia. “Foi muito positivo hoje. Joguei bem agressiva, confiante e consegui manter bastante a minha concentração durante todo o jogo. Estou ficando bem estável mentalmente e isso tem me ajudado muito.”

Pela terceira e última rodada da fase qualificatória, Bia vai voltar à quadra na noite desta quinta-feira, a partir das 21 horas (de Brasília). Se vencer, garantirá a vaga na chave principal. Para tanto, terá que derrubar a norte-americana Jennifer Brady, cabeça de chave 16 do quali e atual 125ª do mundo.

“Vai ser um jogo duro, ela saca muito, gosta de jogar de direita. Mas eu também estou sacando bem, firme de fundo e vamos com tudo”, projetou a número 1 do Brasil. Será o quarto confronto entre as duas tenistas no circuito. Bia venceu dois dos três jogos já realizados.

Já Thiago Monteiro, que vem a ser namorado de Bia, derrotou o francês Gregoire Barrère (158º) por 2 a 0, com duplo 6/3. Monteiro é o atual número 1 do Brasil e 127º do ranking da ATP. Na rodada decisiva do quali, ele vai enfrentar o jovem sérvio Miomir Kecmanovic, de apenas 19 anos e atual 126º do mundo.

Thomaz Bellucci, Rogério Dutra Silva e Guilherme Clezar, os outros brasileiros que entraram no quali, já foram eliminados, todos na primeira rodada. O Brasil não teve nenhum tenisa garantido de forma antecipada na chave principal.