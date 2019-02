Bertens vence e vai enfrentar algoz de Kvitova na final em São Petersburgo

Uma das favoritas ao título da Aberto de São Petersburgo, na Rússia, a tenista holandesa Kiki Bertens derrotou a bielo-russa Aryna Sabalenka, neste sábado, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 6/2.

Cabeça de chave número dois do torneio, Bertans cravou nove aces e 29 jogadas vencedoras contra a rival, que é conhecida por vencer tenistas top 10 no ranking da WTA. Na final, a adversária da número 8 do mundo será a croata Donna Vekic, que ganhou da russa Vera Zvonareva, neste sábado, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2.

Vekic é uma figura conhecida no circuito há algumas temporadas, desde que foi campeã na Malásia, cinco anos atrás, quando tinha 17, mas só se consolidou entre as 50 melhores do mundo em 2019. No momento, ela ocupa a 30ª posição no ranking.

Em São Petersburgo, Vekic foi responsável por eliminar a Petra Kvitova, cabeça de chave número 1 do torneio, em duelo que aconteceu nas quartas de final. A checa, segunda colocada no ranking mundial, vinha de um vice-campeonato no Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.

A final em São Petersburgo vai acontecer neste domingo. No confronto direto entre as duas, Vekic leva a melhor por 3 a 1, com uma das vitórias conquistada em 2019, em Brisbaine, na Austrália.