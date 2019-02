Bellucci e Rogerinho vencem nas duplas e pegarão Soares e Melo no Rio Open

Fora da chave de simples, Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva uniram forças para a disputa das duplas no Rio Open e largaram com vitória nesta quarta-feira. Os brasileiros encararam o britânico Cameron Norrie e o português João Sousa e levaram a melhor por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 10/4.

Bellucci e Rogerinho precisaram de pouco mais de uma hora para bater os adversários. Foram três quebras de saque para cada lado, mas os brasileiros levaram a melhor na reta final e agora terão a difícil missão de encarar os compatriotas Marcelo Melo e Bruno Soares, cabeças de chave número 1.

Outra dupla brasileira a estrear nesta quarta-feira, Thiago Monteiro e Fernando Romboli não tiveram a mesma sorte. Eles encararam os britânicos Luke Bambridge e Jonny O’Mara, fizeram um duelo equilibrado, mas caíram em três sets, com parciais de 2/6, 6/3 e 13/11.

Bambridge e O’Mara cederam apenas uma quebra de serviço e demoraram 1h16min para eliminar os brasileiros. Com a vitória, avançaram à segunda fase, na qual também terão tarefa bastante complicada, afinal, duelarão com os cabeças de chave número 2 do torneio, os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.