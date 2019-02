Bellucci e Rogerinho eliminam Melo e Soares nas quartas de final do Rio Open

Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva serão os representantes brasileiros nas semifinais da chave de duplas do Rio Open. Nesta quinta-feira, eles surpreenderam os compatriotas Marcelo Melo e Bruno Soares ao derrotá-los por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (8/10) e 10/5, em 1 hora e 30 minutos, obtendo o segundo triunfo no ATP 500 realizado em quadras de saibro.

Melo e Soares tinham atuado juntos no Rio Open em 2016, quando pararam nas semifinais. E agora caíram uma rodada antes, sendo que na estreia eles já haviam sofrido, precisando do match tie-break para avançarem na partida diante de Thiago Wild e Mateus Alves. Agora, não conseguiram repetir o resultado.

Garantidos nas semifinais, Bellucci e Dutra Silva agora vão encarar Roman Jebavy, da República Checa, e Andres Molteni, da Argentina. Eles triunfaram nesta quinta diante do brasileiro Marcelo Demoliner e do dinamarquês Frederik Nielsen, de virada, por 3/6, 6/4 e 10/3.

Na outra semifinal da chave de duplas do Rio Open, os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah terão pela frente o argentino Máximo Gonzalez e o chileno Nicolas Jarry.

SIMPLES – Com todos os cabeças de chave eliminados, o ATP 500 disputado em quadras de saibro no Jockey Club Brasileiro já tem seus jogos das quartas de final de simples definidos. Eles serão: Laslo Djere (Sérvia) x Casper Ruud (Dinamarca), Aljaz Bedene (Eslovênia) x Hugo Dellien (Bolívia), Albert Ramos (Espanha) x Pablo Cuevas (Uruguai) e Jaume Munar (Espanha) x Felix Auger-Aliassime (Canadá).