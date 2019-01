Azarenka vence na estreia e encara Kvitova em São Petersburgo

O Torneio de São Petersburgo vai reunir já em sua segunda rodada duas campeãs de Grand Slam. A bielo-russa Victoria Azarenka se credenciou para o duelo com a checa Petra Kvitova ao vencer em sua estreia na competição russa, nesta terça-feira. A competição, de nível Premier, tem a atual vice-campeã do Aberto da Austrália, como principal favorita ao título.

Após decepcionar em Melbourne, caindo logo na estreia, Azarenka demonstrou reação nesta terça ao vencer com facilidade a local Margarita Gasparyan por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1h30min. A ex-número 1 do mundo, atual 51ª, buscou a vitória apesar das oscilações no serviço. Ela cometeu seis duplas faltas e sofreu três quebra de saque. A tenista da casa errou a mesma quantidade de saques e levou sete quebras.

Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, Azarenka vai duelar com Kvitova, que vem do vice-campeonato na Austrália. A atual número dois do mundo deixou escapar a liderança ao ser derrotado na final, no sábado, pela japonesa Naomi Osaka. A checa lidera o confronto direto entre as duas tenistas, com quatro vitórias em sete jogos.

A rodada desta terça contou com a vitória de três cabeças de chave. Sexta pré-classificada, a letã Jelena Ostapenko sofreu, mas derrotou a francesa Kristina Mladenovic em um jogo de reviravoltas, pelo improvável placar de 6/1, 0/6 e 6/0. Na sequência, Ostapenko vai duelar com a local Anastasia Pavlyuchenkova, que eliminou a francesa Alize Cornet por 7/5 e 7/6 (7/4).

Número cinco entre as cabeças de chave, a alemã Julia Görges superou a grega Maria Sakkari, um dos destaques do Aberto da Austrália, por 6/2 e 7/5. Sua próxima adversária será a local Vera Zvonareva, que voltou ao circuito nos últimos meses.

Outra cabeça de chave a avançar foi a croata Donna Vekic, número oito na lista do torneio. Ela venceu a suíça Timea Bacsinszky por 4/6, 6/1 e 6/3. Em seguida, a tenista da Croácia vai duelar com a local Veronika Kudermetova, que avançou ao despachar a sérvia Olga Danilovic por 6/2 e 6/1.

Ainda nesta terça-feira, avançaram na chave russa a checa Tereza Martincova e a belga Ysaline Bonaventure.