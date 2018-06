Atuais campeões, Soares e Murray vão à semifinal de duplas do Torneio de Queen’s

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray garantiram nesta quinta-feira classificação às semifinais da chave de duplas do Torneio de Queen’s. A parceria avançou no ATP 500 inglês preparatório para o Grand Slam de Wimbledon ao vencer o neozelandês Marcus Daniell e o holandês Wesley Koolhof por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (2/7) e 10/7, em 1h34min de jogo.

Soares e Murray são os atuais campeões desta importante competição realizada em quadras de grama em Londres, sendo que o tenista mineiro também faturou o título do evento em 2014, então fazendo parceria com o austríaco Alexander Peya.

Com o triunfo desta quinta, o brasileiro e o escocês avançaram para encarar na próxima fase o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, cabeças de chave número 1, em confronto cujo peso foi exaltado por Soares após a vitória desta quinta-feira.

“Foi outro bom jogo (este desta quinta), que complicou no final. Era para ter sido mais fácil. Tivemos set e break na frente, jogando super bem e acabamos complicando um pouco. Ainda bem que ganhamos. Jogamos na quadra central, com muita gente assistindo, em um dia de muito sol em Londres, perfeito para jogar. Estou muito feliz de estar na semi e agora vamos enfrentar os cabeças 1, que vai ser um ótimo desafio pra gente, em um torneio grande e na preparação para um Grand Slam”, afirmou o tenista, em declarações distribuídas pela sua assessoria.

A próxima edição de Wimbledon começa no dia 2 de julho, em Londres, onde o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot defenderão a condição de atuais campeões. Em outro duelo terminado há pouco, por sinal, os dois conheceram quais serão os seus rivais nas semifinais de duplas do Torneio de Halle, ATP 500 alemão que também serve como preparação ao Grand Slam inglês.

Trata-se da parceria formada pelo croata Ivan Dodig e o norte-americano Rajeev Ram, que nesta quinta derrotou o espanhol Marcel Granollers e o holandês Robin Haase por 2 sets a 0, com duplo 7/5. Horas mais cedo, Melo e Kubot se garantiram na próxima fase com um triunfo sobre o bielo-russo Max Mirnyi e o austríaco Philipp Oswald.