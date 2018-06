Atuais campeões em Hertogenbosch, Melo e Kubot estreiam com vitória na grama

Com a dura missão de defender 2.750 pontos no ranking nas próximas quatro semanas, Marcelo Melo e Lukas Kubot estrearam com vitória na curta temporada de grama do circuito. Em Hertogenbosch, na Holanda, eles derrotaram o japonês Yuchi Sugita e o norte-americano Donald Young por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em apenas 58 minutos.

A vitória já garantiu a dupla favorita nas quartas de final. Eles vão enfrentar na sequência os vencedores do duelo entre os holandeses Sander Arends e Matwe Middelkoop e a dupla formada pelo italiano Andreas Seppi e pelo bielo-russo Andrei Vasilevski. Melo e Kubot só devem jogar novamente na quinta.

Melo e Kubot defendem o título da competição holandesa, que é disputada na primeira semana de preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, no início de julho. A dupla foi a grande vencedora da curta temporada de grama do ano passado, quando foram campeões de três torneios seguidos.

Depois de vencerem em Hertogenbosch, foram campeões também em Halle (que também jogarão neste ano) e levantaram o troféu em Wimbledon, numa das maiores conquistas da carreira de Melo. Por isso, eles precisam defender 2.750 pontos, relativos aos três títulos consecutivos de 2017, nas próximas semanas.

Se não defenderem, deve perder boas posições no ranking. Melo, que ocupou a liderança da lista de duplas da ATP nos últimos meses, é o atual quarto colocado. E Kubot é o terceiro.