Após queda precoce na Austrália, Federer deixa Top 5 do ranking; Djokovic lidera

A derrota nas oitavas de final do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, custou caro para Roger Federer. O suíço defendia o título conquistado em 2018 e, por não defender a totalidade dos 2.000 pontos em disputa – perdeu 820 -, caiu da terceira para a sexta colocação, deixando o Top 5 do ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira, no dia seguinte à vitória do sérvio Novak Djokovic sobre o espanhol Rafael Nadal.

O ex-número 1 do mundo foi ultrapassado pelo alemão Alexander Zverev (agora o terceiro colocado), pelo argentino Juan Martin del Potro (que nem jogou em Melbourne e subiu de quinto para o quarto lugar) e pelo sul-africano Kevin Anderson (em quinto). Atualmente com 4.600 pontos, está 245 pontos atrás do tenista da África do Sul e 1.875 de desvantagem para Zverev.

Na liderança, Djokovic conseguiu aumentar bastante a sua distância para Nadal. Agora com 10.955 pontos, o sérvio tem 2.635 de vantagem para o espanhol. Essa diferença o garante na ponta do ranking, pelo menos, até Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, em julho. Por sua vez, o tenista da Espanha também segue tranquilo na segunda colocação – está com mais de 1.800 pontos na frente de Zverev.

Semifinalistas no Aberto da Austrália, Stefanos Tsitsipas e Lucas Pouille aproveitaram para subir na lista da ATP. O grego ganhou três colocações e agora é o 12.º do mundo, na sua melhor marca da carreira. Já o francês, agora comandado pelo ex-jogadora Amélie Mauresmo, subiu 14 lugares e assumiu o 17.º posto, mais próximo de voltar ao Top 10, onde esteve no ano passado.

Entre os brasileiros, o cearense Thiago Monteiro foi o que mais subiu no ranking. Graças ao título do Challenger de Punta del Este, no Uruguai, melhorou 19 colocações, foi para a 107.ª e vai se aproximando cada vez mais dos 100 primeiros do mundo – está apenas 42 pontos atrás do russo Andrey Rublev, que ocupa a 100.ª posição.

Confira o ranking da ATP:

1.º – Novak Djokovic (SEB) – 10.955 pontos

2.º – Rafael Nadal (ESP) – 8.320

3.º – Alexander Zverev (ALE) – 6.475

4.º – Juan Martín Del Potro (ARG) – 5.060

5.º – Kevin Anderson (AFS) – 4.845

6.º – Roger Federer (SUI) – 4.600

7.º – Kei Nishikori (JAP) – 4.110

8.º – Dominic Thiem (AUT) – 3.960

9.º – John Isner (EUA) – 3.155

10.º – Marin Cilic (CRO) – 3.140

11.º – Karen Khachanov (RUS) – 2.880

12.º – Stefanos Tsitsipas (GRE) – 2.805

13.º – Borna Coric (CRO) – 2.605

14.º – Milos Raonic (CAN) – 2.250

15.º – Fabio Fognini (ITA) – 2.225

16.º – Daniil Medvedev (RUS) – 2.000

17.º – Lucas Pouille (FRA) – 1.955

18.º – Roberto Bautista (ESP) – 1.955

19.º – Marco Cecchinato (ITA) – 1.870

20.º – Diego Schwartzman (ARG) – 1.835

107.º – Thiago Monteiro (BRA) – 533

139.º – Rogério Dutra Silva (BRA) – 407

223.º – Thomaz Bellucci (BRA) – 232

234.º – Guilherme Clezar (BRA) – 214