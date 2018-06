Após fiasco em Roland Garros, Wawrinka abre sua temporada de grama com vitória

Ex-número 3 do ranking mundial que atualmente ocupa apenas a 261ª posição da ATP, o suíço Stan Wawrinka afastou a má fase que atravessa ao estrear com vitória no Torneio de Queen’s, nesta segunda-feira, em Londres, no seu primeiro jogo nesta temporada grama do circuito profissional.

Em péssima fase, o tenista da Suíça derrotou o britânico Cameron Norrie por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 56 minutos, em sua estreia no Torneio de Queen’s, ATP 500 inglês que serve de preparação para Wimbledon, Grand Slam marcado para começar no próximo dia 2 de julho, também na capital inglesa.

Wawrinka não disputava uma partida desde quando foi eliminado já na estreia em Roland Garros, no fim do mês passado, em Paris, onde caiu diante do espanhol Guillermo Garcia-López em uma partida de cinco sets.

Campeão do Grand Slam francês em 2015 e do US Open em 2016, o suíço de 33 anos de idade vem colecionando fiascos nesta temporada, na qual não conquistou nenhum título e também foi superado nas estreias em Roterdã, em Marselha e no Masters 1000 de Roma. A vitória desta segunda-feira foi apenas a sua quinta em 12 jogos neste ano.

Nesta primeira rodada em Queen’s, Wawrinka levou a melhor com facilidade sobre Norrie, atual 80º colocado da ATP e convidado da organização para entrar direto na chave principal. Além de confirmar todos os seus saques sem oferecer nenhuma chance de quebra de serviço, ele converteu três de oito break points para liquidar o duelo de forma rápida.

O próximo rival do suíço em Queen’s será o ganhador da partida entre o norte-americano Sam Querrey, quinto cabeça de chave, e o britânico Jay Clarke, outro que recebeu convite para ingressar direto na fase principal em Londres. Este duelo também está programado para ocorrer nesta segunda-feira.

Em outra partida já encerrada neste dia de disputas da competição, o luxemburguês Gilles Muller estreou com vitória ao bater o canadense Denis Shapovalov por 2 sets a 0, com duplo 7/6, sendo 9/7 e 8/6 nos tie-breaks. Assim, ele se credenciou para encarar na segunda rodada o vencedor do duelo entre o croata Marin Cilic, principal favorito ao título, e o espanhol Fernando Verdasco, também previsto para esta segunda.