Após derrota em estreias, Azarenka vence na grama de Mallorca

Vindo de três derrotas consecutivas no circuito, a bielo-russa Victoria Azarenka voltou a vencer nesta terça-feira, em sua estreia na temporada de grama. A ex-número 1 do mundo bateu a suíça Stefanie Voegele por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 7/5, em seu primeiro jogo no Torneio de Mallorca, na Espanha.

Azarenka havia sido derrotada em duas estreias seguidas, no Torneio de Roma e também em Roland Garros, ambos no saibro. Mas voltou a vencer nesta terça, em sua primeira competição preparatória para Wimbledon, que começará no dia 2 de julho, em Londres.

Atual 85ª do ranking, a ex-líder do ranking apostou forte no saque na grama espanhola. E contou com altos e baixos no serviço para buscar a virada no placar. Foram 12 aces e 11 duplas faltas. Neste ritmo, sofreu duas quebras de saque ao longo dos três sets. Mas obteve vantagem ao impor quatro quebras sobre a rival, 93º do mundo.

Nas oitavas de final, Azarenka vai enfrentar a checa Lucie Safarova, sétima cabeça de chave, que avançou na competição ao superar a ucraniana Marta Kostyuk por 6/4 e 7/5.

Maior favorita ao título em Mallorca, a francesa Caroline Garcia precisou de três sets nesta terça para confirmar o favoritismo em sua estreia. Ela bateu a taiwanesa Hsieh Su-wei por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 1/6 e 6/4. Sua próxima adversária será a sueca Johanna Larsson, que despachou a romena Sorana Cirstea por 2/6, 6/3 e 6/2.

Outra ex-número 1 do mundo a entrar em quadra em Mallorca, a alemã Angelique Kerber teve a partida interrompida contra a norte-americana Alison Riske por falta de luz natural. O jogo foi paralisado no início do terceiro set, quando o placar estava empatado em 1/1. Riske levara a primeira parcial por 7/5 e Kerber empatara a partida com um 6/2 na sequência.

Ainda nesta terça, avançaram na chave a norte-americana Sofia Kenin, a alemã Antonia Lottner, a sueca Rebecca Peterson, a australiana Ajla Tomljanovic, a letã Anastasija Sevastova e a eslovena Polona Hercog.