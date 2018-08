Antes do US Open, Nishikori volta ao Top 20 da ATP; Nadal segue tranquilo em 1º

O US Open, quarto e último Grand Slam da temporada em Nova York, começa nesta segunda-feira. Com os principais tenistas apenas treinando para a competição, a atualização do ranking da ATP teve poucas mudanças com a realização de torneios de menor expressão nos Estados Unidos. Assim, o destaque ficou por conta da volta do japonês Kei Nishikori ao Top 20.

Mesmo sem jogar na semana passada, o tenista do Japão subiu da 21.ª para a 19.ª colocação graças à queda de três posições do espanhol Roberto Bautista Agut, que agora está em 22.º lugar. Entre eles estão o croata Borna Coric, em 20.º, e o italiano Marco Cecchinato, o 21.º.

Quem mais subiu na atualização desta segunda-feira foi um dos tenistas da nova geração. O russo Daniil Medvedev, de 22 anos, foi campeão do ATP 250 de Winston-Salem e ganhou 21 posições, atingindo a 36.ª colocação. Derrotado na final, o norte-americano Steve Johnson teve um crescimento mais discreto e passou do 34.º para o 31.º lugar.

Na ponta, a primeira colocação segue com o espanhol Rafael Nadal, que tem uma tranquila vantagem para o suíço Roger Federer de quase 3.000 pontos. Mas isso pode mudar de acordo com o desempenho de ambos no US Open. O atual líder do ranking defende 2.000 pontos pelo título em Nova York no ano passado e pode ser ultrapassado pelo rival, que tem apenas 360 para defender.

A disputa mais acirrada no ranking será pela terceira posição, com nove jogadores na briga. A lista inclui o argentino Juan Martín Del Potro, o alemão Alexander Zverev, o sul-africano Kevin Anderson (atual vice-campeão do US Open), o sérvio Novak Djokovic, o croata Marin Cilic, o búlgaro Grigor Dimitrov, o austríaco Dominic Thiem, o belga David Goffin e o norte-americano John Isner.

Entre os brasileiros, os três que não passaram do qualifying do US Open subiram na atualização desta segunda-feira. Thiago Monteiro e Rogério Dutra Silva ganharam uma posição cada e estão em 118.º e em 150.º lugares, respectivamente. Guilherme Clezar teve uma ascensão de quatro colocações e entrou no Top 200, exatamente em 200.º. João Menezes vem na sequência na 298.ª posição e Thomaz Bellucci é apenas o 311.º colocado.

Confira o ranking da ATP:

1.º – Rafael Nadal (ESP) – 10.040 pontos

2.º – Roger Federer (SUI) – 7.080

3.º – Juan Martín Del Potro (ARG) – 5.500

4.º – Alexander Zverev (ALE) – 4.845

5.º – Kevin Anderson (AFS) – 4.615

6.º – Novak Djokovic (SER) – 4.445

7.º – Marin Cilic (CRO) – 4.445

8.º – Grigor Dimitrov (BUL) – 3.790

9.º – Dominic Thiem (AUT) – 3.485

10.º – David Goffin (BEL) – 3.435

11.º – John Isner (EUA) – 3.200

12.º – Pablo Carreño (ESP) – 2.425

13.º – Diego Schwartzman (ARG) – 2.380

14.º – Fabio Fognini (ITA) – 2.190

15.º – Stefanos Tsitsipas (GRE) – 2.042

16.º – Kyle Edmund (GBR) – 1.935

17.º – Lucas Pouille (FRA) – 1.915

18.º – Jack Sock (EUA) – 1.815

19.º – Kei Nishikori (JAP) – 1.755

20.º – Borna Coric (CRO) – 1.735

118.º – Thiago Monteiro (BRA) – 471

150.º – Rogério Dutra Silva (BRA) – 385

200.º – Guilherme Clezar (BRA) – 276

298.º – João Menezes (BRA) – 166

311.º – Thomaz Bellucci (BRA) – 155