Americano Johnson surpreende Carreño Busta e faz final com russo em Winston-Salem

Oitavo cabeça de chave e 34º colocado no ranking da ATP, o norte-americano Steve Johnson se classificou à final do Torneio de Winston-Salem na noite desta sexta-feira ao bater o espanhol Pablo Carreño Busta, o segundo pré-classificado e número 12 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Johnson, de apenas 22 anos, vai duelar na final com o russo Daniil Medvedev, o número 57 do mundo, que aplicou duplo 6/1 no japonês Taro Daniel, 76º colocado no ranking, na primeira semifinal do último evento da ATP preparatório para o US Open.

O tenista norte-americano teve êxito na defesa do seu título de 2017 no saibro de Houston em abril e também foi campeão na grama de Newport em julho. Johnson também foi campeão em 2016 na grama de Nottingham.

Medvedev, também de 22 anos, foi campeão em janeiro em Sydney, assegurando o primeiro título da sua carreira no circuito da ATP.