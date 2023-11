Tênis de mesa, caratê e BMX fecham com medalhas atuação histórica do Brasil

A destacada participação da equipe brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Santiago contou com três medalhas nos últimos momentos da disputa no Chile.

Hugo Calderano, do tênis de mesa, é um dos destaques da delegação brasileira no Chile – Foto: Wander Roberto / COB

Hugo Calderano, um dos maiores nomes do esporte nacional, subiu no pódio pela oitava vez neste domingo, ao liderar a equipe masculina, que derrotou o Canadá por 3 a 1, e ficou com a medalha de ouro.

Outro ouro veio no caratê feminino na categoria até 68 quilos, com Bárbara Rodrigues, que somou cinco vitórias e um empate. Na decisão do ouro, a brasileira superou a colombiana Maryin Ann Riascos por 4 a 2.

A última conquista nacional foi registrada no BMX Freestyle, com o bronze de Gustavo “balaloka”, que fez 83,67, atrás apenas do chileno Jose Manuel Cedano (85,67), do Chile, e do José Augusto Torres, da Argentina (86,00).

Com tantas conquistas, o Brasil terminou com 66 medalhas de ouro, 73 de prata e 66 de bronze. No total, o Brasil registrou 205 pódios em Santiago, um recorde do País na história dos Jogos Pan-Americanos.