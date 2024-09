Teixeira despista sobre Carille e se diz 'esperançoso' com vitória do Santos sobre América-MG - O Liberal

Esporte Teixeira despista sobre Carille e se diz ‘esperançoso’ com vitória do Santos sobre América-MG

Durante a apresentação do terceiro uniforme, em evento realizado no estádio do Pacaembu, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, despistou ao falar sobre a pressão sofrida pelo técnico Fábio Carille. O mandatário revelou ter depositado toda a esperança na partida com o América-MG, que acontecerá neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Todo o trabalho que o Santos fez essa semana é visando alcançar um bom resultado. Estou muito esperançoso que o Santos fará uma boa apresentação no domingo e alcançará a vitória, seguindo a sua trajetória, que é alcançar a vaga e buscar a liderança da competição, fechando o ano com o nosso objetivo principal”, disse Teixeira.

O presidente foi questionado mais de uma vez sobre a possibilidade de uma mudança na comissão técnica para a sequência da competição. E, novamente, foi enfático ao afirmar que “a vitória vai acontecer”. No entanto, já alertou anteriormente que o acesso é “obrigação”.

Carille viu a sua situação no Santos ficar um pouco mais confortável no último sábado, quando a equipe paulista derrotou o Brusque por 1 a 0. A partida frente ao América-MG pode ser um divisor de águas para o treinador, que tenta voltar a ganhar a confiança da torcida.

Em meio a uma semana de apresentações oficiais de reforços, o treinador fez um esboço da equipe que deve ser a titular no domingo. A principal novidade é o retorno de JP Chermont à lateral-direita após desfalcar a equipe no triunfo sobre o Brusque. Mas é no setor ofensivo que o comandante ainda tem indefinições.

Recém-contratado, Laquintana teve uma aparição sem destaque na última partida. Assim, ele disputa uma vaga na frente com Otero. No meio-campo, Carille conta com a experiência de Giuliano na criação e deixa a marcação para João Schmidt e Diego Pituca.

Um provável Santos para o duelo é formado por Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Laquintana), Guilherme e Wendel Silva.

Há quatro jogos sem derrota, o Santos aparece com 43 pontos e continua na briga acirrada pela liderança da Série B com os surpreendentes Novorizontino e Mirassol, além do Vila Nova.