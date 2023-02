Teddy Riner escolhe o Rio para treinar judô e ‘jiu-jitsu brasileiro’

Um dos maiores judocas de todos os tempos, o francês Teddy Riner está no Rio para um período de treinos. Dono de três ouros olímpicos e dez vezes campeão mundial, Riner participa de um intercâmbio organizado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) em parceria com o Flamengo e com a Federação de Judô do Rio de Janeiro. Ele ficará na cidade até quinta-feira, 23.

Este é o segundo ano consecutivo que Teddy Riner vem treinar na capital fluminense. “Consegui muito sucesso no Brasil, o Rio é a minha cidade preferida e esse país está no meu coração. Toda vez que eu venho aqui é uma boa oportunidade, já que treino dois esportes diferentes, o judô e o jiu-jitsu brasileiro, e isso é bom para a minha preparação. Ganho mais especialidade no jiu-jitsu e também treino com grandes oponentes do judô”, disse Riner nesta quarta-feira, em entrevista ao Canal Olímpico do Brasil.

A citação ao “muito sucesso no Brasil” vem do fato que foi no Rio que Teddy Riner conquistou seu primeiro título mundial, em 2007. Em 2016, ele também levou seu segundo ouro olímpico na cidade.

Na semana passada, o francês foi campeão do Grand Slam de Paris e disse que tem investido em treinamentos fora de seu país para “sair da zona de conforto”. Além do Brasil, ele tem se preparado no Uzbequistão.

No Rio, os treinos estão sendo realizados na sede do Flamengo, na Gávea. Participam do camping judocas do clube rubro-negro, do Vasco, do Sesi-SP e do Instituto Reação.

“Poder treinar com o Teddy é uma experiência muito boa, já que ele é um cara que você não consegue segurar no quimono todo dia”, vibrou o judoca Yuri Santos, do Vasco. “É uma honra poder estar aqui e também treinar com outros pesados. Esse é meu primeiro ano no sênior e esse é um treino que te faz querer evoluir e chegar mais longe. Vou acabar enfrentando em competições muita gente que está aqui, então é muito bom ter essa troca.”

Para Marcelo Theotonio, gerente de Alto Rendimento da CBJ, a vinda de Riner para o Rio é uma boa forma de preparar judocas pesos pesados do Brasil para a temporada. “É uma grande honra para o Brasil receber um atleta do tamanho e da relevância do Teddy Riner”, declarou. “Ele está se preparando para o Mundial e escolheu o Brasil pela qualidade técnica do nosso judô e pela tradição que temos também na luta no solo, com o jiu-jitsu.”