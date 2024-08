Técnico reforça confiança no Guarani após vitória: ‘Temos mais 18 finais’

O Guarani ganhou ânimo na Série B do Campeonato Brasileiro após vencer o Vila Nova por 2 a 0, na noite de segunda-feira. O técnico Allan Aal comemorou o resultado, mas lembrou que esse é só o início de uma dura jornada do clube em busca da permanência na segunda divisão nacional.

“É continuar trabalhando. A primeira decisão foi bem jogada. Temos mais 18 pela frente. Vamos usar nosso elenco, ter coletividade e fazer com que individualmente as peças apareçam no momento certo”, projetou.

Ao analisar a vitória do Guarani, Allan valorizou a quantidade de finalizações. “Fizemos um jogo consistente. Tivemos um número de finalizações muito alto, isso é muito importante. Temos que voltar a nos acostumar a vencer. Mostramos que temos condições de encarar qualquer time de igual para igual”, avaliou.

Essa foi a segunda vitória seguida do Guarani jogando em casa. Antes, fez 1 a 0 no Brusque. Todos os três triunfos do time foram como mandante, já que também bateu o Botafogo, por 2 a 0, na quarta rodada. Ao todo, conquistou 12 dos 14 pontos no estádio Brinco de Ouro, o que representa 85,71% do total. A campanha em casa conta com três vitórias, três empates e cinco derrotas.

Para Allan Aal, o time precisa manter o desempenho em campo para atrair a torcida. “É importante criar essa proximidade com o torcedor. O Guarani é muito grande e tem uma torcida apaixonada. É natural que ela esteja ferida. Temos que trazer o torcedor para o nosso lado a partir do que fazemos dentro de campo, não com declaração”, destacou.

Com a vitória, o Guarani tem 14 pontos, ainda na lanterna (20º), já que o Ituano também venceu e chegou a 16, em 19º. O primeiro fora da zona do rebaixamento é o Botafogo, com 22.

No próximo sábado, às 15h30, o time campineiro tem um confronto direto pela 21ª rodada. Visita a Chapecoense, 17ª colocada com 19 pontos, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O Guarani precisa melhorar seu retrospecto como visitante, em que soma dois empates e sete derrotas.