Esporte Técnico prega cautela com Guarani no G-4 da Série B e se preocupa com desgaste

O Guarani entrou de vez na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O time de Campinas (SP) conquistou a terceira vitória consecutiva ao derrotar em casa o CRB por 1 a 0, na última terça-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 11.ª rodada. Apesar do triunfo, o técnico Daniel Paulista adotou cautela ao falar de G-4 e demonstrou preocupação com o desgaste físico.

“Sobre a colocação, é lógico que estamos bem na colocação, mas como eu sempre digo, a gente tem que procurar sempre melhorar. Acho que é prematuro se fazer alguma projeção nesse momento. Acho que o momento agora é de consolidação, do Guarani estar sempre procurando melhorar, sempre fazer jogos melhores, procurando estar sempre pontuando e figurando sempre nas primeiras colocações, que é o que a gente está conseguindo no momento. E volto a dizer, tudo isso é fruto do trabalho, e a gente tem que continuar trabalhando para estar sempre atingindo o nosso objetivo”, falou o treinador.

A vitória levou o Guarani para a quarta posição com 19 pontos, na frente de clubes como Vasco (17), Botafogo (13) e Cruzeiro (11), que entraram na competição sendo favoritos na busca pelo acesso. Na próxima rodada, o time vai até Aracaju para desafiar o Confiança, nesta sexta-feira, algo que preocupa o treinador.

“Vamos agora para Aracaju focados na nossa decisão, que é o jogo contra o Confiança. E seguimos dessa forma, fazendo o melhor sempre. Sabemos que a sequência é muito pesada, desgastante. A gente vê alguns atletas no seu limite. É uma situação que a gente vai estar sempre com o sinal de alerta ligado para que a gente não tenha nenhuma queda de rendimento, porque a gente sabe que o desgaste é muito grande, e o próximo jogo já é na próxima sexta-feira. A gente já viaja amanhã, mas muito feliz pela sequência e o que a equipe vem apresentando dentro de campo”, afirmou.

O treinador ainda destacou o equilíbrio encontrado pelo Guarani para sair das últimas colocações e chegar na briga pelo G-4. O time campineiro não venceu mais de três jogos seguidos na Série B desde 2009, quando era comandado por Osvaldo Alvarez, o Vadão. O tabu poderá ser quebrado nesta sexta-feira.

“O Guarani tem começado a se mostrar uma equipe que está encontrando, talvez, uma maturidade, está encontrando uma consciência de jogo muito importante para disputar uma Série B. Em determinados momentos, saber controlar essa ansiedade não é só atacar e também não é só defender. Mas esse equilíbrio é extremamente importante”, finalizou Daniel Paulista.