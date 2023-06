Técnico pede paciência à torcida e projeta Ponte Preta ‘melhor daqui para frente’

Embora a Ponte Preta precisasse da vitória, o empate com o Sport, por 1 a 1, no último domingo, foi valorizado, já que se tratava de um adversário que até então estava no G-4. Para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Felipe Moreira pediu paciência à torcida e demonstrou confiança em resultados melhores.

“Precisamos ser realistas. O primeiro passo é sair dessa situação. O mais importante é sempre o próximo jogo, não dá para pensar na frente. Eu peço à torcida da Ponte Preta para ter paciência com esses atletas. É um grupo jovem, com poucos que já participaram da Série B. Tenho certeza que o resultado vai ser melhor daqui para frente”, garantiu.

Felipe também elogiou a entrega dos jogadores no empate. A Ponte Preta ficou com um jogador a menos antes do intervalo, já que Fábio Sanches foi expulso. “Gostei da entrega, não poderia ser diferente. Fizemos um primeiro tempo excelente, criamos situações de gol e tivemos o domínio das ações. Fizemos os jogadores acreditarem no processo e é disso que precisamos manter”, projetou.

Com o empate, a Ponte Preta chegou a 12 pontos, em 15º lugar, apenas duas posições acima da zona de rebaixamento. O time paulista volta a campo apenas na sexta-feira, 23 de junho, às 19h, quando visita o Atlético-GO, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 13ª rodada.