Esporte Técnico não terá Régis, herói do dérbi, e Bruno Sávio no próximo jogo do Guarani

A vitória por 1 a 0 no dérbi 200 contra a Ponte Preta ainda está na memória, mas o Guarani não tem muito mais tempo para festejar. Afinal, o clube paulista visitará o Remo no estádio Baenão, em Belém, nesta terça-feira, às 21h30, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para esse duelo, o técnico Daniel Paulista terá dois desfalques.

Autor do gol da vitória, o meia Régis está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e sequer viajou, assim como o atacante Bruno Sávio, fora pelo mesmo motivo. Andrigo, Matheus Souza e Lukão do Break brigam por duas vagas no sistema ofensivo.

“É uma viagem longa, desgastante. Chegaremos só de madrugada na capital. Então vamos procurar descansar, recuperar os atletas. E vamos com força, dentro daquilo que a gente acredita que é o melhor para o momento, para o Guarani fazer um bom jogo também na próxima terça-feira”, analisou Daniel Paulista.

O resultado deixou o Guarani na quinta colocação com os mesmos oito pontos do Botafogo, que fecha o G4 por causa do saldo de gols (3 a 2).

“Eu espero a mesma dificuldade que tivemos até agora. O campeonato está só começando, tem muita coisa para acontecer. O Guarani está em um momento de montagem, um momento de crescimento. Isso é muito bom. É lógico que você trabalhar sempre com resultados positivos e vencendo o nosso maior rival, isso traz uma confiança, traz uma credibilidade maior. Mas a gente tem consciência que o campeonato foram só cinco rodadas. Temos que continuar trabalhando, continuar melhorando. A dificuldade só vai aumentar com o passar dos jogos”, completou o treinador.

O Guarani deve começar jogando com Gabriel Mesquita; Diogo Mateus, Thales, Carlão e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo e Matheus Souza (Lukão do Break); Júlio César e Matheus Davó.