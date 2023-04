Técnico Marcus Paulo Grippi diz que objetivo do Rio Branco é o acesso

Perto da estreia do Rio Branco no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, o técnico Marcus Paulo Grippi afirma que a ambição do clube para este ano é garantir o acesso à Série A3 ao fim da competição. O Tigre entra em campo pela primeira vez no sábado (22), às 15h, contra o Paulista de Jundiaí, no estádio Décio Vitta.

Na quarta-feira (19), o treinador participou do programa Caderno de Esportes, na Rádio Clube (AM 580) e falou sobre a preparação e as ambições do time de Americana para a temporada. Ele esteve acompanhado do auxiliar técnico Andrezão, que é americanense e já passou pelo clube em outros tempos.

Técnico Marcus Paulo Grippi diz que time terá estilo próprio de jogo e que o objetivo é o acesso – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Não abri a conversa [com os jogadores] sobre descenso ou permanência. Eu sempre jogo que o objetivo principal é o acesso, então a gente trabalha em cima disso. É a vontade nossa e o motivo pelo qual eu aceitei o convite do Gilson [Bonaldo, presidente do clube], porque meu nome em São Paulo não era tão rodado. Então o meu pensamento tem que ser o acesso, a gente vem trabalhando forte e vamos dar o máximo”, explicou Grippi.

Ao ser perguntado sobre a forma que o Rio Branco jogará, Marcus Paulo ressaltou que o time deverá ter seu próprio estilo de jogo. Independentemente de jogos dentro ou fora de casa, a comissão técnica busca manter um padrão de intensidade durante o campeonato.

“Eu gosto de buscar o jogo o tempo inteiro, tenho uma maneira de jogo muito intensa, que é uma dificuldade maior de colocar no atleta, mas acredito que o tempo foi hábil. Eles pegaram bem esse modelo de jogo, toda hora tentar ter a bola e, quando perco, recuperar o mais rápido possível”, disse.

Neste ano, o dérbi entre Rio Branco e União Barbarense voltará a acontecer após mais de dois anos. Andrezão entende que o clássico é importante, mas ressalta que o clube precisa se preocupar em jogar bem e não com a equipe rival.

“Nosso time tem que jogar. Se a gente começar a regar o jardim do vizinho e não olhar o nosso, a minha planta vai morrer. Nosso time tem que jogar e esquecer o adversário”, disse. O Tigre da Paulista e o Leão da 13 voltarão a se enfrentar na segunda rodada, no dia 29, em Santa Bárbara d’Oeste.

O Rio Branco conta com 26 jogadores registrados no site da FPF (Federação Paulista de Futebol), que estão aptos para estrear no duelo diante do Paulista. Confira:

Goleiros: João Lazzari, Micael e João Paulo

Laterais: Einstein, Williams Bahia e Otávio

Zagueiros: Igor Salatiel, Rodolfo Moisés, Fernando Brito e João Cubas

Volantes: Jair, Nicolas Bortolotte, Luigi e Jorge

Meio-campistas: Vitinho, Anderson Brito, Léo Alves e Luis Gustavo (Aritaninha)

Atacantes: Goldeson, Guilherme Fernandes, Gustavo França, Carlos Iury, Cauary, Gabriel Argentino, Vinícius Almeida e Nelson Borges.

