Técnico interino quer Ponte Preta compacta para consolidar reação na Série B

Apesar da melhora da produção nos últimos jogos, a Ponte Preta ainda precisa consolidar sua reação na Série B do Campeonato Brasileiro com novas vitórias. Para o técnico interino Felipe Moreira, a continuidade no trabalho estará focada na compactação do time e no sistema defensivo.

“Vamos continuar este trabalho, colocar o foco em compactação e em estruturar o sistema defensivo. Já começamos agora com um trabalho de circulação de bola, de sair da pressão, rodar e trabalhar com ela”, disse o treinador.

Para ele, é importante que a Ponte Preta fique com a bola o máximo possível, pois é o primeiro passo para criação de jogadas. “Não queremos ficar toda hora roubando a bola do adversário, pois isso é desgastante. Com a posse de bola, vamos trabalhar o segundo terço do campo para conseguirmos finalizar em melhores situações.”

Após o empate sem gols com o Ceará, a Ponte Preta chegou a cinco pontos e está há três jogos sem perder. O time volta a campo no domingo, às 15h30, quando enfrenta o Londrina, pela sexta rodada, no Estádio do Café, em Londrina (PR).