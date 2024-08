Técnico explica dificuldade no mercado para reforçar a Ponte Preta: 'Não vemos qualidade' - O Liberal

Tímida na janela de transferências, a Ponte Preta ainda monitora o mercado para reforçar seu elenco para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o técnico Nelsinho Baptista salientou a dificuldade de encontrar nomes certos e afirmou que não vai contratar sem motivos. O prazo para novos reforços se encerra na próxima segunda-feira.

“Continuamos atrás de jogadores, mas o problema é o que oferecem para a Ponte Preta e o que aparece no mercado. Não vemos qualidade. Se for para encher o grupo de jogadores que não se definem, prefiro trabalhar com o que tenho. Têm sido oferecidos muitos nomes, mas não são melhores do que temos”, explicou.

Até agora, a Ponte Preta acertou as contratações do volante Hudson, do meia Guilherme Portuga e do lateral-direito Thomas Luciano. A prioridade é acertar com um centroavante para ser substituto de Jeh quando necessário. Um zagueiro e um lateral-esquerdo também estão em pauta.

Há quatro jogos sem vencer, sendo duas derrotas seguidas, a Ponte Preta vive o pior momento desde a chegada de Nelsinho Baptista. Aparece em 13º lugar com 28 pontos, ainda com boa vantagem para a zona de rebaixamento, aberta pelo Ituano com 22.

O time de Campinas volta a campo na sexta-feira, às 21h30, quando tem duelo complicado com o Santos na Vila Belmiro, pela 24ª rodada. O adversário tem 39 pontos na vice-liderança, mas não vence há três partidas.