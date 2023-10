Técnico esboça o Guarani com três novidades para voltar ao G-4 da Série B

O Guarani continua sua preparação para enfrentar o Botafogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com desfalque e retorno, o técnico Umberto Louzer indicou mudanças na escalação para voltar a vencer após três rodadas e seguir na briga pelo acesso.

O meia Bruninho, que sentiu dores musculares na última semana, não participou das atividades desta quarta-feira e segue como dúvida. A tendência é que Régis ganhe uma chance como titular no confronto paulista.

Com trauma no pé esquerdo, o atacante Bruno José vem atuando no sacrifício, mas treinou normalmente e deve ser titular novamente após iniciar como reserva no empate sem gols com o Mirassol. Com isso, Pablo Thomaz volta a ser opção no banco.

Outra boa notícia é o retorno do volante Matheus Bueno, que cumpriu suspensão na última rodada e reassume a vaga ocupada por Lucas Araújo. A escalação base do Guarani, portanto, conta com Pegorari; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk; Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Régis; Bruno José, João Victor e Bruno Mendes.

Com o empate, o Guarani aparece em quinto lugar, com 55 pontos, apenas um a menos do que o Juventude. O jogo diante do Botafogo, pela 34ª rodada, será realizado na sexta-feira, às 21h30, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Na sequência, o time campineiro encara Londrina (fora), Criciúma (casa), ABC (casa) e Atlético-GO (fora).