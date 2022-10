Técnico do Santos usará derrota dolorosa de ‘aprendizado’ por volta por cima

Orlando Ribeiro terá alguns dias para reerguer o moral do elenco do Santos, bastante abatido após derrota dolorosa para o Atlético-MG, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, por 2 a 1. Vendo injustiça no placar, o treinador quer que seus atletas esqueçam o resultado o mais rápido possível e já pensem no Juventude, rival de segunda-feira, novamente em casa. A partida com os mineiros, contudo, servirá de lição para ele corrigir os erros apresentados pelo time.

Na visão do treinador, o Santos criou o suficiente para ter deixado o gramado celebrando três pontos. Mas pecou, sobretudo, nas finalizações. Essa é uma tecla que ele baterá com seus homens ofensivos já na reapresentação, nesta quinta-feira.

“O Marcos Leonardo, talvez, tenha sofrido com um pouco de ansiedade (pelo jejum), mas o gol de pênalti vai ajudá-lo. Precisamos ter um pouquinho de tranquilidade e lucidez. AS coisas vão melhorar para ele e para nós”, acredita.

Acostumado a dar entrevistas logo após os jogos, nesta quarta-feira Orlando Ribeiro demorou um pouco mais para ver os principais lances da partida. Avaliou que o time foi bastante superior ao Atlético-MG e falou isso ao triste elenco.

“Realmente sentimos a derrota, mas conversamos que temos de sentir apenas por uma hora, no máximo até a manhã seguinte”, revela o que passou ao grupo. “Pedi para eles não esquecerem o jogo, apenas esquecerem o resultado e trabalhar em cima como aprendizado para não repetir.”

O treinador agiu de imediato como psicólogo para não deixar que a equipe perca a confiança de vez. “Sei bem o que eles estão passando. Os resultados não estão aparecendo, mas jogamos com equipes de alta qualidade e grandes como o Santos. O que não podemos é errar mais que eles”, adverte.

O treinador adiantou que não vê motivos para mexer no time e dará novo voto de confiança ao elenco na segunda-feira. Contra o Atlético-MG, ele só fez modificações na reta final da partida por estar satisfeito com o presenciado. Adepto da manutenção, fez questão de adiantar a manutenção de Marcos Leonardo na frente.

“Tenho certeza que ele vai melhorar”, aposta Orlando, ainda confiante em vaga na Libertadores, apesar dos oito pontos de distância do oitavo colocado. “Se matematicamente temos chance, vamos sonhar sempre. Vamos em busca disso.”