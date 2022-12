Técnico do PSG vê retomada na Europa após parada da Copa como ‘nova temporada’

O técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, admite que a interrupção na temporada europeia, para a disputa da Copa do Mundo do Catar, foi algo incomum para todos os treinadores do continente. Mas diz que tentou tirar vantagem da situação e explica que vê a retomada das competições como uma nova temporada.

“Foi algo novo para todo mundo, mesmo para uma equipe que cedeu muitos jogadores para a Copa do Mundo. Nós trabalhamos bastante do longo de 20 dias”, comentou o treinador. “Fizemos muito trabalho físico, mas também com atividades com a bola e muito trabalho técnico também. É a primeira vez que nós, treinadores, tivemos uma parada assim, de seis semanas, com os jogadores ocupados em competições internacionais.”

Galtier também disse que aproveitou a interrupção nos torneios de clubes para fazer uma avaliação sobre a primeira metade da temporada, principalmente quanto ao desempenho do PSG na Liga dos Campeões, o grande objetivo do clube francês.

“Estamos invictos na competição, fizemos alguns jogadores interessantes, melhoramos. As duas partidas contra o Benfica (pela fase de grupos) me mostraram que posso fazer mudanças na organização do time, no estilo de jogo, sem prejudicar nossos planos. Em termos de gols e pontos somados, tivemos uma primeira metade muito boa.”

Com a retomada do Campeonato Francês, nesta semana, o treinador já pediu atenção ao time. O PSG fará seu primeiro jogo oficial desde a parada da Copa na quarta-feira, contra o Strasbourg, penúltimo colocado da tabela.

“Esta segunda parte da temporada voltará muito rapidamente, com dois jogos importantes em poucos dias. Primeiro vamos enfrentar o Strasbourg e, no dia 1º de janeiro, teremos o confronto com o Lens. Vamos agora nos preparar para estes jogos”, declarou o treinador.

Para estes dois jogos, ele deve contar com Kylian Mbappé, artilheiro da Copa, e Neymar. Lionel Messi, herói do título da Argentina no Catar, ganhou mais alguns dias de folga e só deve voltar a jogar em janeiro.