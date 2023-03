Esporte Técnico do PSG confirma Neymar fora de decisão com o Bayern na Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain vai ter uma baixa importante no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, diante do Bayern, quarta-feira, em Munique. O brasileiro Neymar não se recuperou da grave lesão nos ligamentos do tornozelo direito e sua ausência foi confirmada nesta sexta-feira pelo técnico Christophe Galtier.

O PSG havia divulgado um boletim médico do brasileiro antes da coletiva do treinador confirmando que uma reavaliação da evolução do tratamento seria informada na segunda-feira, o que deixou no ar a possibilidade de retorno na Alemanha.

Neymar sequer está treinando ainda com os companheiros. Diferentemente de Mbappé, que era baixa confirmada para o jogo de ida contra os bávaros, mas teve abreviada sua reabilitação e jogou, o brasileiro será mesmo ausência no Allianz Arena, para lamentos do treinador.

“Neymar não estará disponível para nossas duas próximas partidas”, afirmou Galtier, na prévia do duelo com o Nantes, neste sábado, pelo Campeonato Francês. Messi e Mbappé foram relacionados. “Ele é um dos máximos goleadores e um dos melhores assistentes no Francês, por isso será uma grande perda para nós”, seguiu o treinador, exaltando a fase que vivia o brasileiro antes da lesão.

Derrotado no Parque dos Príncipes por 1 a 0, o PSG terá de ganhar na Alemanha se não quiser fracassar na Liga dos Campeões pelo segundo ano seguido já nas oitavas de final – foi eliminado pelo Real Madrid na temporada passada.