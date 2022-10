Esporte Técnico do PSG celebra 7 a 2, mas cobra o time por ‘volta relaxada’ do intervalo

Christophe Galtier tinha motivos de sobra para chegar feliz da vida à coletiva de imprensa após os 7 a 2 sobre o Maccabi Haifa, pela Liga dos Campeões. O treinador realmente não conseguia disfarçar a satisfação com a apresentação de seus comandados. Mesmo assim, fez questão de dar um puxão de orelhas nos comandados por um retorno “relaxado” após o intervalo, já com vantagem de 4 a 1 no placar.

O técnico estava indignado com o segundo gol do time de Israel, que podia complicar um jogo teoricamente totalmente dominado pelo PSG e não escondeu que cobrou seus jogadores nos vestiários para que a falha não se repita no futuro.

“Lamento o segundo gol. O primeiro, o (Maccabi) Haifa fez uma bela jogada”, disse, antes de explicar sua indignação. “Começamos muito suave no início do segundo período. Havia menos exigências no jogo”, afirmou o treinador, vendo um time mais “preguiçoso” com a ótima vantagem construída. “Faltaram padrões e rigor no início do segundo tempo para evitar o relaxamento da equipe. Fora isso, estou satisfeito com a partida.”

O comandante celebrou a classificação antecipada às oitavas de final da Liga dos Campeões, mas revelou que a missão, agora, é terminar em primeiro do grupo. O time soma os mesmos 11 pontos do Benfica, com vantagem no saldo de gols (8 a 4).

“O objetivo era a classificação e está feito. Agora há um último jogo no grupo onde as quatro equipes terão uma participação. Alguns vão jogar pelo primeiro lugar, outros pela classificação para a Liga Europa. Precisamos fazer um grande desempenho diante da Juventus, em Turim para conseguir o primeiro lugar”, advertiu.

Apesar da leve bronca, Galtier fez questão de frisar o ótimo entendimento entre seus jogadores, sobretudo os atacantes Messi, Neymar e Mbappé. “Gostei do jogo, do desempenho geral da equipe, eles jogaram um futebol fantástico. Vi muita ligação entre as linhas, entre nossos defensores e nossos meio-campistas. Nossos atacantes também têm sido fantásticos com uma grande conexão entre eles”, avaliou. “A partir do momento em que todos jogam uns pelos outros e nós jogamos pela equipe, isso transmite uma imagem muito boa e proporciona este tipo de jogo.”