Esporte Técnico do Milan só vai definir escalação de Rafael Leão pouco antes do duelo com a Inter

O torcedor do Milan só vai saber horas antes se poderá contar com Rafael Leão, um dos atacantes mais importantes da equipe, para a disputa do primeiro jogo semifinal da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, no San Siro, diante da rival Internazionale. A informação foi dada pelo técnico Stefano Piolli.

“Rafael Leão vai tentar um esforço e se se sentir bem pode começar. Se não, nem fica no banco. É claro que não podemos arriscar. Hoje ele fez o trabalho ele tinha que fazer, amanhã veremos como corre. Se ele estiver bem, vai ser convocado”, disse o treinador, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

Segundo Piolli, se Rafael Leão não atuar, o estilo de jogo do Milan será alterado para o clássico. “Ele tem características únicas neste elenco. Se não puder atuar, jogaremos de outra forma”, afirmou o técnico, bastante otimista. “Achamos que podemos eliminar qualquer um. Fizemos isso com Tottenham e Napoli. Na Liga dos Campeões não tivemos altos e baixos, mas fizemos algo excepcional.”

Aos 57 anos, o treinador do Milan tenta motivar seus jogadores o máximo possível. “Nenhum de nós jamais teve a chance de jogar uma final da Liga dos Campeões, então a motivação é máxima. Tenho procurado transmitir à equipe a alegria de viver estes momentos e que será uma partida de 180 minutos.”