Técnico do Leipzig convoca torcida para pressionar o City: ‘Tudo é possível’

Unir forças para superar o favoritismo do Manchester City e fazer valer o mando de campo com o apoio da torcida. É com essa combinação que o técnico do RB Leipzig, Marco Rose, espera contar nesta quarta, para conseguir alguma vantagem no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na entrevista coletiva, o comandante disse que o seu time está preparado para a dimensão do duelo que terá pela frente.

“Sem dúvida que vai ser um jogo muito difícil, mas tudo é possível. Se formos como equipe e com os nossos torcedores nos apoiando, podemos conseguir grandes feitos. Juntos somos mais fortes”, afirmou o treinador.

Além da parte tática, Marco Rose deu mostrar que a parte psicológica também ganhou atenção especial junto ao elenco. “Trabalho de perto com os jogadores e confio muito neles. Vamos enfrentar uma das melhores equipes nesta quarta e queremos jogar com coragem e aproveitar as oportunidades que surgirem”, completou o treinador.

O experiente meia sueco Forsberg, de 31 anos, vai ter a missão de ajudar a controlar os ânimos dos companheiros. No entanto, ele não escondeu a ansiedade pelo momento de jogar contra os ingleses.

“Mal podemos esperar pela hora do jogo. A Liga dos Campeões é uma grande competição e vamos encarar uma equipe do topo. Estamos com fome de sucesso e queremos mostrar isso dentro de campo.”

Longe de figurar na prateleira das grandes forças do futebol europeu, o RB Leipzig vem fazendo a sua parte no torneio. Na fase de grupos, o time garantiu a vaga como segundo colocado da Chave F com 12 pontos, somente um a menos que o líder Real Madrid. No Campeonato Alemão, o desempenho também vem surpreendendo. Em quinto lugar (39), a equipe do técnico Marco Rose tem quatro pontos a menos que o líder Bayern (43).