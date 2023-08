Técnico do Guarani admite ‘atmosfera diferente’ para dérbi e promete ajustes

A semana do Guarani começou com clima de decisão, já que o próximo compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro será o dérbi com a Ponte Preta. O técnico Umberto Louzer admitiu que a atmosfera é diferente e, embora deva manter a base da escalação, prometeu ajustes para o clássico após o empate por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa.

“Precisamos tirar algumas lições desse jogo e buscar os ajustes para o próximo adversário. Sabemos que é um clássico, um jogo com atmosfera diferente e vamos realizar uma preparação de excelência para fazer um grande jogo e buscar a vitória”, projetou o treinador.

Louzer valorizou o fato de ter força máxima para o dérbi. “É sempre importante você ter força máxima porque consegue trabalhar mais ideias e variações. Agora é descansar, refletir sobre o último jogo e preparar os ajustes na nossa equipe”, reforçou.

Apesar da fala otimista do treinador, o Guarani tem duas preocupações. O volante Lucas Araújo e o atacante Derek deixaram a última partida com incômodos musculares, mas devem se recuperar a tempo.

As boas notícias ficam por conta do volante Matheus Bueno, que será reintegrado após ser preservado nas duas últimas rodadas, e do lateral-esquerdo Mayk e do atacante Bruno Mendes, que estavam pendurados, mas não levaram novo cartão. Além disso, o zagueiro Alan Santos e o lateral-direito Diogo Mateus cumpriram suspensão e retornam.

Assim, a base da escalação do Guarani neste início de preparação conta com Pegorari; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho; Bruno José, João Victor e Bruno Mendes.

Após o empate com o Sampaio Corrêa, o Guarani chegou a 41 pontos, em sétimo lugar. O quarto colocado é o Juventude, com 43. O dérbi com a Ponte Preta será realizado no sábado, às 18h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), apenas com presença da torcida do Guarani.