Técnico diz que Rashford foi desfalque do United por doença; jogador foi flagrado em balada

O técnico do Manchester United, Erik Ten Hag, revelou que Marcus Rashford foi desfalque do time no fim de semana porque alegou um problema de saúde. O atacante, contudo, foi flagrado numa balada na Irlanda do Norte, na quinta-feira, de acordo com o site “The Athletic”.

“Ele alegou estar doente e o resto será um assunto interno. É uma questão interna. Como disse, vamos lidar com isso”, declarou o treinador do United, que vive momento negativo no comando do tradicional clube inglês.

Rashford foi desfalque na vitória do United sobre o Newport County por 4 a 3, pela quarta fase da Copa da Inglaterra, no domingo. Nesta segunda-feira, o atacante se apresentou normalmente ao clube inglês para treinar. Ele não se manifestou nas redes sociais sobre o assunto.

Mas, de acordo com o jornal britânico “The Sun”, a ausência no jogo do fim de semana pode custar caro ao jogador, um dos principais do elenco do Manchester. O periódico afirmou que o atleta deve ser multado no valor equivalente a duas semanas de trabalho, o que alcançaria 650 mil libras, algo perto de R$ 4 milhões.

Em mais uma temporada irregular, o United ocupa apenas a oitava colocação do Campeonato Inglês. E vive com dificuldades também no vestiário. De acordo com os jornais ingleses, Ten Hag vem sofrendo no relacionamento com os atletas. O clube até proibiu a presença de veículos em determinadas entrevistas coletivas, no fim do ano, por publicarem matérias revelando bastidores do time.