Técnico da Polônia cita Maradona, Zico e Platini para defender Lewandowski

O atacante Robert Lewandowski teve a defesa de Czeslaw Michniewicz, técnico da Polônia, após ter perdido o pênalti cobrado no empate, sem gols, desta terça-feira, contra o México, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

O treinador citou fracassos de astros como Zico, Platini e Maradona também em cobranças de penalidades. “Grandes jogadores erraram seus pênaltis. Zico e Platini em Copa do Mundo, Maradona e muitos outros. Isso é futebol. É uma pena sobre Robert. Eu sei o quanto ele queria fazer um gol na Copa do Mundo. Espero que as próximas oportunidades se traduzam em gols.”

Michniewicz revelou o bom aproveitamento de Lewandowski nos treinamentos. Na partida, o atacante parou na defesa do goleiro Ochoa. “No treino, quando não teve jornalistas, ele treinou pênaltis. Ele nunca falhou. Então isso acontece. No vestiário após o jogo era óbvio que ele estava deprimido com essa situação. Ele assistiu ao pênalti nos monitores do vestiário e sabe como lidar com este momento.”

O técnico destacou também a boa marcação imposta pela seleção mexicana sobre o principal jogador polonês. “Não foi fácil para ele porque havia bons meio-campistas físicos próximos a ele em contato constante. Era muito difícil para ele ganhar bolas porque essa era a tática do México. É assim que você joga contra Robert.”

O atacante de 34 anos vive grande momento desde 2020, quando foi nomeado o melhor jogador do mundo. Pelo Barcelona, disputou 19 jogos e marcou 18 gols. Ele busca passar essa boa fase na Copa, competição na qual soma três partidas na Rússia, em 2018, onde não balançou as redes e a Polônia caiu na primeira fase.